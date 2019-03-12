Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, какую истинную цель могли преследовать американцы, разрывая договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает РИА "Новости".

По словам Антонова, представители США ранее открыто заявляли, что им нужно подобное соглашение с Китаем.

И после маневра с выходом из ДРСМД по надуманным обвинениям появляется возможность втянуть и КНР в этот договор.

Примечательно, что соответствующее предложение Пекину уже поступило со стороны министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен.

Она заявила, что китайские ракеты угрожают России не меньше, чем российские Европе и предложила включить в ДРСМД и Китай.

Посол России в США подчеркнул, что окончательное нарушение договора может привести к мрачным последствиям для всего мира.

Он отметил, что Россия сделала все возможное, чтобы сохранить ДРСМД, так как договор важен для стабильности в Европе и во всем мире.