Роспотребнадзор напоминает жителям Алтайского края о приближении сезона активности клещей и необходимости пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.
Так, в прошлом сезоне на территории региона зафиксировано 22 случая этого заболевания. В числе заразившихся – один ребенок.
В ведомстве уточняют, что в этом году ожидается высокая численность кровососущих. Их первая активность начнется в южных и предгорных районах во второй-третьей декаде марта.
Первые случаи присасывания могут быть зафиксированы, в частности, в Бийске, Рубцовске, Алтайском, Краснощековском, Смоленском, Советском, Солонешенском и Чарышском районах.
В Роспотребнадзоре уточняют, что поставить прививку рекомендуется не позже, чем за две недели до начала активности клещей.
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