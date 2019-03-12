Роспотребнадзор напоминает жителям Алтайского края о приближении сезона активности клещей и необходимости пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Так, в прошлом сезоне на территории региона зафиксировано 22 случая этого заболевания. В числе заразившихся – один ребенок.

В ведомстве уточняют, что в этом году ожидается высокая численность кровососущих. Их первая активность начнется в южных и предгорных районах во второй-третьей декаде марта.

Первые случаи присасывания могут быть зафиксированы, в частности, в Бийске, Рубцовске, Алтайском, Краснощековском, Смоленском, Советском, Солонешенском и Чарышском районах.

В Роспотребнадзоре уточняют, что поставить прививку рекомендуется не позже, чем за две недели до начала активности клещей.