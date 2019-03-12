Депутат одного из районных советов в Алтайском крае предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД, собщили в региональном управлении Следственного комитета.

Согласно данным следствия, в начале февраля этого года, двигаясь на своем автомобиле по трассе в Павловском районе, депутат был остановлен сотрудниками ДПС.

После проверки документов работником ГИБДД было выявлено административное правонарушение, предусматривающее ответственность за управление транспортным средством при заведомом отсутствии обязательного страхования своей гражданской ответственности.

Желая избежать административное наказание за данное правонарушение, обвиняемый в служебном автомобиле ГИБДД передал сотруднику ДПС денежные средства в размере 500 рублей.

"В связи с тем, что полицейский отказался принять взятку, довести преступный умысел до конца депутату не удалось", — добавляют в СКР.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.