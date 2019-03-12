Горожане присылают фото, показывая проблемы с благоустройством / Фото: Служба Новостей "FM-Продакшн"

Жители Горно-Алтайска продолжают жаловаться на переполненные мусорные урны в городе, сообщает "Служба Новостей "FM-Продакшн".

Горожане присылают фото, где наблюдаются проблемы с вывозом отходов. В частности, снимки сделаны на остановках около ЗАГСа, а также на улице Чаптынова в районе магазина "Березка".

На кадрах видно, что урны у павильонов переполнены, а мусор вываливается на дорогу.