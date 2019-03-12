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Участок Чуйского тракта на Алтае адаптируют для посадки самолетов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Стоимость проекта оценивается почти в 1,4 миллиарда

Фото: Amic.ru

ФКУ "Упрдор "Алтай" объявило открытый конкурс на право разработки проектной документации и проведения изыскательских работ для реконструкции участка трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае, включающей строительство специального участка, который сможет использовать авиатранспорт. Информация о торгах размещена на портале Госзакупок.

Реконструкция затронет участок Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае с 216-го по 223-й км. Проектировщику необходимо предусмотреть устройство специального участка дороги, обеспечивающего возможность использования специальной авиационной техники при ликвидации последствий ЧС. Протяженность специального участка составит 3 км.

Согласно техзаданию, размещенному на портале Госзакупок, в границах специального участка не допускается нахождение мостовых сооружений, примыканий автомобильных дорог, а также пересечений с автомобильными и железнодорожными дорогами.

Победитель аукциона станет известен 11 апреля. Стоимость строительства по проекту не должна превышать 1,4 млрд рублей.

Отметим, что ранее в ФКУ "Упрдор "Алтай" заявляли, что за несколько лет участок Чуйского тракта от Новосибирска до Барнаула полностью сделают четерехполосным. При этом существует острая необходимость расширения участка трассы от краевой столицы до Бийска. Об этом неоднократно высказывались эксперты, представители краевого Минтранса и депутаты АКЗС.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

12.03.2019 09:56
- гость -

в районе Б.-Ключей штоль?
дак там увалы сплошные

0  0
12.03.2019 10:10
саша

Когда уже новый руководитель Петушенко начнет расширение р256.

0  0
12.03.2019 11:01
- гость -

Военные постоянно стали куда-то двигаться и перекрывать дороги, под шипуново ремонтируют такой же участок дороги, щас вот эта новость, ещё стены сегодня завоют... Не знаешь что и подумать

0  0
12.03.2019 11:02
- гость -

Ни стены, а сирены

0  0
12.03.2019 11:19
- гость -

Это для Путина все делается. Когда прижмет либо в Горный-Алтай, либо в Центральную Африканскую Республику бежать будет.

0  0
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