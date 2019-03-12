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ФКУ "Упрдор "Алтай" объявило открытый конкурс на право разработки проектной документации и проведения изыскательских работ для реконструкции участка трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае, включающей строительство специального участка, который сможет использовать авиатранспорт. Информация о торгах размещена на портале Госзакупок.

Реконструкция затронет участок Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае с 216-го по 223-й км. Проектировщику необходимо предусмотреть устройство специального участка дороги, обеспечивающего возможность использования специальной авиационной техники при ликвидации последствий ЧС. Протяженность специального участка составит 3 км.

Согласно техзаданию, размещенному на портале Госзакупок, в границах специального участка не допускается нахождение мостовых сооружений, примыканий автомобильных дорог, а также пересечений с автомобильными и железнодорожными дорогами.

Победитель аукциона станет известен 11 апреля. Стоимость строительства по проекту не должна превышать 1,4 млрд рублей.

Отметим, что ранее в ФКУ "Упрдор "Алтай" заявляли, что за несколько лет участок Чуйского тракта от Новосибирска до Барнаула полностью сделают четерехполосным. При этом существует острая необходимость расширения участка трассы от краевой столицы до Бийска. Об этом неоднократно высказывались эксперты, представители краевого Минтранса и депутаты АКЗС.