14 марта 2019 года Федерация бокса Алтайского края представляет Международный турнир по боксу среди профессионалов из серии боев "МЫ ЗАЖИГАЕМ ЗВЕЗДЫ".

В рамках турнира состоится шесть зрелищных поединков. Главный бой вечера – Леон Антонян (Барнаул) против Константина Питернова (Чебоксары). Рейтинговые поединки: Дмитрий Кулаков (Барнаул) vs Дархан Алиев (Алма-Ата), Писарев Иван (Барнаул) vs Макашбаев Нуржан (Алма-Ата), Макаревич Алексей (Барнаул) vs Шолпанбаев Куаныш (Алма-Ата), Ткаченко Артем (Новосибирск) vs Толепбек Аибар (Алма-Ата), Владимир Антонян (Барнаул) vs Махмуд Мусалов (Майкоп).

К слову, турниры такого масштаба уже стали доброй традицией в Алтайском крае и г. Барнауле, пользуясь огромной популярностью у публики. За последние годы интерес к профессиональному боксу в России постоянно растет, что обусловлено многими факторами: успехами российских боксеров-профессионалов на мировых рингах, многолетней работой промоутеров, систематическими трансляциями боксерских матчей центральными телеканалами России.

Информационный партнер соревнований – Медиагруппа "FM-Продакшн"



Начало: в 19:00

Место: бар-ресторан "Опера" (шоу-центр "Колизей", пр. Красноармейский, 36)

Справки по тел.: 36-77-25