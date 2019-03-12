Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву письмо, где попросил пересмотреть нормы строительства новых жилых массивов, сообщает РИА "Новости".

Он предложил ввести обязательное включение в строящийся жилой массив зон для выгула домашних животных и мест для их погребения.

В качестве аргументов народный избранник указал сразу несколько фактов.

В частности, многие конфликты между жильцами возникают из-за "продуктов жизнедеятельности питомцев", оставляемых во дворах и подъездах.

Кроме того, депутат знает примеры, когда питомцев хоронили прямо на клумбах и газонах рядом с домами, что чревато распространением инфекции.

"Такие "кладбища" возникают не из-за несознательности людей, а из-за отсутствия какой-либо продуманной инфраструктуры по данному вопросу", – подчеркнул Петров.