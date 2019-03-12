Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву письмо, где попросил пересмотреть нормы строительства новых жилых массивов, сообщает РИА "Новости".
Он предложил ввести обязательное включение в строящийся жилой массив зон для выгула домашних животных и мест для их погребения.
В качестве аргументов народный избранник указал сразу несколько фактов.
В частности, многие конфликты между жильцами возникают из-за "продуктов жизнедеятельности питомцев", оставляемых во дворах и подъездах.
Кроме того, депутат знает примеры, когда питомцев хоронили прямо на клумбах и газонах рядом с домами, что чревато распространением инфекции.
"Такие "кладбища" возникают не из-за несознательности людей, а из-за отсутствия какой-либо продуманной инфраструктуры по данному вопросу", – подчеркнул Петров.
Комментарии
для выгула животных нужно создать зоны, надоели какахи и обосаные углы на каждом шагу
угу, выгул в один конец, вывел погулять и погрёб там же
Выгул понятно, но погребение? Может цену на кремацию снизить? Сейчас как за человека.
Почему только для животных места для гогребения?
Давайте и для людей могильнички делать в новостройках!
Сказочный Петров
создать зоны, надоели какахи и обосаные углы на каждом шагу
Ну обоссанные углы очень часто вовсе не собаками))
Гениальное озарение посетила депутата.
Вообще-то, подобные вопросы с зонами для выгула, скверами и парками, спортплощадками и пр. решаются на уровне муниципалитета при принятии генплана.
Законов на все случаи жизни не напринимаешь. Их и так никто уже не читает, жизнь короткая, а депутаты плодовитые, как тараканы.
сначала доведите до ума заботу о людях