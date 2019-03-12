Администрация Барнаула готовит концессионное соглашение с АО "БТСК" (входит в "Сибирскую генерирующую компанию") на объекты теплового хозяйства МУП "Энергетик". Действовать оно начнет с 1 июля 2019 года. Подробности сообщает пресс-служба мэрии.
"Документу предстоит пройти согласование в правительстве Алтайского края. Концессионное соглашение начнет действовать с 1 июля 2019 года. Планируется, что будущее соглашение будет действовать до 2032 года, размер вложений концессионера составит более 665 млн рублей", – уточнили в администрации.
Компания обязуется провести реконструкцию тепловых сетей и котельных, их техническое перевооружение.
В мэрии заверили, что благодаря концессии контуры, отапливаемые ведомственными котельными, будут по-максимуму переключены на централизованное водоснабжение. А тариф для потребителей МУП "Энергетик" уже снижен.
Комментарии
А по - русски написать нельзя было ? Или " высшая каста " родной язык презирает ?
У меня знакомого сократили. Работал оператором газовой котельной. Котельные глушат. Переводят всех на центральное отопление.
А потом чуть- что - раз и небольшая диверсия и весь город без тепла , а если зимой ?