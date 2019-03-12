Администрация Барнаула готовит концессионное соглашение с АО "БТСК" (входит в "Сибирскую генерирующую компанию") на объекты теплового хозяйства МУП "Энергетик". Действовать оно начнет с 1 июля 2019 года. Подробности сообщает пресс-служба мэрии.

"Документу предстоит пройти согласование в правительстве Алтайского края. Концессионное соглашение начнет действовать с 1 июля 2019 года. Планируется, что будущее соглашение будет действовать до 2032 года, размер вложений концессионера составит более 665 млн рублей", – уточнили в администрации.

Компания обязуется провести реконструкцию тепловых сетей и котельных, их техническое перевооружение.

В мэрии заверили, что благодаря концессии контуры, отапливаемые ведомственными котельными, будут по-максимуму переключены на централизованное водоснабжение. А тариф для потребителей МУП "Энергетик" уже снижен.