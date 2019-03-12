Результаты опроса проекта Mail.ru Дети установили, что большая часть родителей консервативно относится к внешнему виду детей и поддерживает дресс-код в школах, сообщает РИА Новости.

В частности, 72% родителей согласились с необходимостью строгих рекомендаций по одежде детей в учебных заведениях.

Из них 54% аргументировали, что это дисциплинирует и способствует сосредоточенности на занятиях.

Еще 38% поддерживающих дресс-код людей аргументировали, что это делает менее заметной видимую по одежде школьников разницу в материальной обеспеченности их родителей.

22% респондентов отнесли себя к принципиальным противникам строгих правил относительно внешнего вида.

В то же самое время, 90% опрошенных признались, что запретили бы в школах носить яркую одежду и рваные джинсы, 87% — пирсинг, 85% — цветные волосы, 64% — цветные пряди.

Отметим, что опрос проводился с 19 по 26 февраля. В нем приняли участие 15,5 тысячи человек.