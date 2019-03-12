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90% россиян поддерживают запрет на яркую одежду в школах

, ИА "Амител"
Почти три четверти родителей выступают за дресс-код в учебных заведениях
Большая часть родителей консервативно относится к внешнему виду детей и поддерживает дресс-код в школах / Фото: pixabay.com

Большая часть родителей консервативно относится к внешнему виду детей и поддерживает дресс-код в школах / Фото: pixabay.com

Результаты опроса проекта Mail.ru Дети установили, что большая часть родителей консервативно относится к внешнему виду детей и поддерживает дресс-код в школах, сообщает РИА "Новости".

В частности, 72% родителей согласились с необходимостью строгих рекомендаций по одежде детей в учебных заведениях.

Из них 54% аргументировали, что это дисциплинирует и способствует сосредоточенности на занятиях.

Еще 38% поддерживающих дресс-код людей аргументировали, что это делает менее заметной видимую по одежде школьников разницу в материальной обеспеченности их родителей.

22% респондентов отнесли себя к принципиальным противникам строгих правил относительно внешнего вида.

В то же самое время, 90% опрошенных признались, что запретили бы в школах носить яркую одежду и рваные джинсы, 87% – пирсинг, 85% – цветные волосы, 64% – цветные пряди.

Отметим, что опрос проводился с 19 по 26 февраля. В нем приняли участие 15,5 тысячи человек.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

12.03.2019 11:21
- гость -

вхожу в оставшиеся 10%, т.к. ходил в форме в свое время и мечтал ее заменить более удобной одеждой. Дурдом.

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