"Единая Россия" в Алтайском крае попала в число региональных отделений партии по стране, где в пилотном варианте будет запущен процесс внедрения IT-технологии в партийную работу. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома партии Денис Голобородько.

Это решение было представлено после первого IT-Форума "Единой России" в Казани, посвященного цифровизации партийной деятельности.

"На форуме презентовали новую внутрипартийную систему электронного документооборота и обозначили этапы ее внедрения. Наш Алтайский край станет одним из первых регионов, где данная система будет запущена. Учитывая то, что в регионе распространенная сеть местных отделений партии, использование данной системы позволит перейти на качественно иной уровень работы", – подчеркнул Голобородько, принимавший участие в форуме.

Он рассказал, что участники форума обсудили проблемы внедрения системы электронного документооборота, мониторинга, применения форматов онлайн-обучения и онлайн-приемных, а также системы прямой коммуникации "избиратель – депутат", обменялись опытом реализации собственных IT-проектов.

Одна из площадок – закрытый сайт для взаимодействия с местными отделениями "Единой России".

"Закрытый партийный сайт, используемый с 2010 года для связи с местными исполкомами, имеет ряд преимуществ. Он обеспечивает конфиденциальность внутрипартийного документооборота, объединяет все контактные данные местных отделений партии в единую базу, дает возможность централизованного направления информации на места. К тому же с помощью специального чата у сотрудников регионального аппарата партии есть возможность личной внутренней коммуникации с местными исполкомами", – рассказал глава исполкома.

Он добавил, что в этом году алтайское реготделение партии планирует перейти на новый электронный документооборот.