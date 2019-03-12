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Алтайские единороссы переходят на цифровой формат работы

, ИА "Амител"
Алтайский край вошел в число пилотных регионов, где партия внедрит IT-технологии в партийную работу
Глава исполкома 'Единой России' Денис Голобородько / Фото: altai-ter.er.ru

Глава исполкома "Единой России" Денис Голобородько / Фото: altai-ter.er.ru

"Единая Россия" в Алтайском крае попала в число региональных отделений партии по стране, где в пилотном варианте будет запущен процесс внедрения IT-технологии в партийную работу. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома партии Денис Голобородько.

Это решение было представлено после первого IT-Форума "Единой России" в Казани, посвященного цифровизации партийной деятельности.

"На форуме презентовали новую внутрипартийную систему электронного документооборота и обозначили этапы ее внедрения. Наш Алтайский край станет одним из первых регионов, где данная система будет запущена. Учитывая то, что в регионе распространенная сеть местных отделений партии, использование данной системы позволит перейти на качественно иной уровень работы", – подчеркнул Голобородько, принимавший участие в форуме.

Он рассказал, что участники форума обсудили проблемы внедрения системы электронного документооборота, мониторинга, применения форматов онлайн-обучения и онлайн-приемных, а также системы прямой коммуникации "избиратель – депутат", обменялись опытом реализации собственных IT-проектов.

Одна из площадок – закрытый сайт для взаимодействия с местными отделениями "Единой России".

"Закрытый партийный сайт, используемый с 2010 года для связи с местными исполкомами, имеет ряд преимуществ. Он обеспечивает конфиденциальность внутрипартийного документооборота, объединяет все контактные данные местных отделений партии в единую базу, дает возможность централизованного направления информации на места. К тому же с помощью специального чата у сотрудников регионального аппарата партии есть возможность личной внутренней коммуникации с местными исполкомами", – рассказал глава исполкома.

Он добавил, что в этом году алтайское реготделение партии планирует перейти на новый электронный документооборот.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.03.2019 12:58
- гость -

10 причин не уважать цифровую, буквенную , печатную т.п.и т.д., власть в лице ЕР

1. Повышение возраста выхода на пенсию.
О том, что по данным Росстата хоть за 2006, хоть за 2014 год более половины мужчин умирает в возрасте до 65 лет, власть деликатно умолчала.
2. Разгром системы бесплатного здравоохранения. Власть с 2012 по 2018 год ликвидировала 1000 больничных организаций и сократила число больничных коек без малого на 165 тыс. шт.
3. Тотальная коррупция. В 2015-2018 годах ущерб от раскрытых коррупционных преступлений превысил 200 млрд рублей. В 2017 году Счетная палата выявила нарушения более чем на 1,5 трлн рублей.
4. Чудовищное социальное расслоение. За чертой бедности, согласно официальной статистике, сегодня находится почти 20 млн наших граждан. Это совершенно нищие люди.
5. Повышение налогов и сборов.
6.Безудержный рост цен тарифов.
7. Кредитная кабала. Совокупная задолженность граждан по кредитам превысила 15 трлн рублей и продолжает неуклонно расти. По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), только в январе текущего года было выдано 2,58 млн новых кредитов общим объемом 550,61 млрд руб.
8.Подрыв главных демократических институтов: выборов и референдума. Власть может внаглую отнять победу у коммунистов в Приморье, и никто ни за что не понесет никакой ответственности
9. Поруганная законность. Когда очередные арашуковы садятся за решетку не за создание преступного сообщества, заказные убийства, махинации на выборах, подделку документов и другие преступления, не в результате депутатских запросов оппозиционных парламентариев, а из-за внутриэлитного конфликта, – это конец. Конец правового государства.
10. Уничтожение свободы слова и информации.
СМИ, которые будут писать об этих 10 причинах не уважать власть, рискуют быть наказаны за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Такой законопроект был принят в третьем чтении.

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12.03.2019 13:15
- гость -

Проблема России в том что люди граждан РФ продолжают верить, что такие как "м@двепуты" исправят ситуацию в стране, но к большому сожалению это не так. Этих товарищей "ГОСПОД" не исправить - поможет только нары на Соловках.

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