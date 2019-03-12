Центробанк РФ оценил влияние санкционной риторики США по отношению к РФ на курс рубля, сообщает ТАСС.

Так, согласно сведениям регулятора, в феврале российская национальная валюта не продемонстрировала серьезных колебаний.

Соответственно, влияние на рубль угроз американцев применить новые санкции оценивается как незначительное.

Реакция нерезидентов в сфере покупок облигаций федерального займа (ОФЗ) имела место, но она была кратковременной, и вскоре уже их участие в торговле вернулось к значениям первого квартала 2018 года.

"Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за февраль выросла с 24,4% до 25,5%", – констатировал ЦБ.