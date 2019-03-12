Проект строительства скоростной автодороги из хакасской столицы Абакан в Бийск будет презентован на Красноярском экономическом форуме, который стартует 28 марта. Этот масштабный проект позволит соединить регионы юга Сибири, значительно сократить расстояние автомобильных перевозок между ними, а также сократить автомобильные перевозки из регионов СФО до Китая и Монголии, сообщила пресс-служба Минэкономразвития Хакасии.

Абакан и Бийск разделяют 1100 километров дорог. Напрямую гораздо ближе – 437 километров. Появление такой автотрассы обеспечит транспортную доступность. Добиться этого намерены за счет реконструкции дороги Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи.

"Учитывая особую социально-экономическую важность указанного транспортного коридора для развития Сибирского федерального округа, на Красноярском форуме мы будем добиваться включения инвестиционного проекта "Абакан – Бийск" в перечень объектов государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" для его дальнейшей реализации", – подчеркнул министр экономического развития Хакасии Николай Евдокимов.

Коридор в Алтайский край через Кемеровскую область – это давний проект, который был начат еще предыдущим главой Хакасии Виктором Зиминым. В прошлом году бывший губернатор договорился с Владимиром Путиным, что стройку подхватят федералы. Тогда речь шла о сумме 43 миллиарда рублей.

Ранее глава Республики Валентин Коновалов встречался с министром транспорта РФ по поводу объекта. Как пишут местные СМИ, стороны нашли понимание в том, как реализовывать строительство дороги.

Кроме того, одна из задач, которую руководство Хакасии намерено решить на КЭФ-2019, – добиться федерального финансирования для завершения строительства дороги на Кемеровскую область. Для этого требуется 164 млрд рублей, в том числе для строительства дороги на территории Хакасии чуть больше 9 млрд.

В 2015 году бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил соединить федеральные трассы "Чуйский тракт" и "Енисей", соединительная дорога пролегала бы по территории Кузбасса. Этот проект также позволял бы республикам Тыва и Хакасия сократить расстояние до Республики Алтай. Однако проект пока так и не удалось реализовать.