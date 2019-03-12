Волна тепла придет в Алтайский край уже на этой неделе и в этом контексте логичным является вопрос, когда же весна окончательно утвердится в своих правах.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, метеорологическая весна наступает тогда, когда среднесуточные температуры переходят через 0 от отрицательных к положительным значениям. В нашем регионе это происходит в конце марта – начале апреля.

Непосредственно для Барнаула средняя многолетняя дата устойчивого установления положительных температур – 4 апреля.

Ожидается, что в этом году смена сезона в Алтайском крае произойдет в типичной манере.

Хотя нельзя не отметить, что периодически весна в крае наступает раньше или позже средних показателей.

Так, например, в 2014 году метеорологическая весна пришла уже 15 марта. А вот в 1984 году, наоборот, смена сезона запоздала и выпала на 20 апреля.