Очередной скандал случился с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором в США, сообщает РБК со ссылкой на Miami Herald.

На этот раз 30-летнего спортсмена задержали по подозрению в грабеже.

По сведениям правоохранителей, фанат встретил его на выходе из ночного клуба в Майами-бич и попытался сделать совместное селфи.

Ирландец выхватил смартфон из рук обескураженного американца и разбил его, а после забрал с собой.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, а обиженный гражданин обратился в полицию.

Так что вскоре Макгрегора задержали. Ему вменяют разбой.

Потерпевший оценил свою технику в тысячу долларов. Вероятно теперь, чтобы уладить ситуацию, бойцу придется проявить больше вежливости к человеку, чем было при первой встрече. И одним селфи спортсмен явно не отделается.