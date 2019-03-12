Дорожная служба Барнаула на этой неделе приступила к ворошению снега, информирует пресс-центр краевой администрации.

Данные работы проводятся во всех районах краевой столицы. Также очищаются ливнеприемные колодцы, рабочие МБУ "Автодорстрой" продолжают вывоз снега с мест, наиболее подверженных подтоплениям.

За минувшие сутки на снегоотвалы вывезено 989 кубометров снега.

Сегодня на городских улицах работает 114 единиц техники, задействовано 92 дворника и 48 грузчиков предприятия. В данный момент снег вывозят с проспекта Космонавтов, площади Победы, улиц Аносова и Малахова. Работы по механизированному рыхлению сугробов ведутся на проспекте Строителей и других участках.