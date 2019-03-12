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7 марта на всей территории Венесуэлы было отключено энергоснабжение. Произошло это из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы, пишет РИА "Новости". Министр информации и связи Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил США и их кибератаки в приостановке электроснабжения.

Это самое массовое и долгое отключение электричества в стране за всю историю. На сегодняшний день в большей части Каракаса свет восстановлен, однако ситуация до конца не стабилизировалась.