По факту ДТП проводится проверка / Фото: vk.com/barneos22
Жизни двух водителей унесло лобовое ДТП, произошедшее утром 12 марта в пригороде Барнаула.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, авария случилась на 26-м километре трассы А-322 на территории Центрального района региональной столицы. Здесь произошло столкновение автомобилей Toyota Camry и Nissan Teana.
Оба водителя скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. По факту трагической аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
нужно запретить личный автотранспорт
Камри и Теана. Скорости видать приличные у обоих были...
как же так то, самовыпиливание населения
Один из погибших начальник полиции курьинского района, 2 детей.
Земля пухом - не торопитесь на дороге.....
Тачки-то нормальные по безопасности и салон в принципе целый. Как же так....
Все просто - оба были не пристегнуты, это хорошо видно на лобовых стеклах