Ментор Тима Бернерса-Ли, создавшего WWW, Бен Сегал рассказал о способах, которыми можно отключить весь мир от интернета, сообщает РИА "Новости".

По его словам, самый элементарный из них – ядерная война. Но при этом уничтожается и все человечество.

Если же при этом требуется сохранить жизнь на земле – это чрезвычайно трудная задача, потому что Всемирная паутина создавалась как система разветвленных соединений, где на один закрытый участок приходится множество обходов.

Но и у нее есть слабое место: зависимость от радиосигнала, кабеля и лазера. И чтобы оставить весь мир без интернета – нужно будет их вывести из строя.

"Реальной проблемой будет ядерный взрыв в космосе, на большой высоте, который не приведет к гибели людей, но приведет в негодность электронику и системы передачи связи, – рассказал разработчик компьютерной сети ЦЕРН. – Об этом известно давно, и я уверен, что все способны это сделать при наличии угрозы".