Volkswagen Polo: достоинства легендарного автомобиля в инфографике

Volkswagen Polo по праву считается одним из самых легендарных автомобилей мира. Уже 40 лет он стабильно входит в десятку самых продаваемых автомобилей Европы. Пять поколений Volkswagen Polo верой и правдой служат своим владельцам, изо дня в день делая жизнь удобнее, комфортнее и красивее. Volkswagen Polo – это автомобиль, в котором есть все, чтобы понравиться. А подробности смотрите в нашей инфографике: