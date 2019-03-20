Фото: vw-alt.ru

Одной из отличительных характеристик специальной версии является модуль и приложение Volkswagen Connect.



Благодаря приложению владелец Polo CONNECT получает возможность контроля и управления над рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона.



После регистрации и получения Volkswagen ID в приложении Volkswagen Connect становятся доступны такие функции, как:



• Обзор основной информации об автомобиле, в том числе его идентификационный номер, информация о пробеге и уровне топлива в баке, а также дата, когда необходимо пройти следующий технический осмотр.



• Обзор пройденного расстояния и времени в пути, потребленного топлива и затрат на него, сортировка по типам поездок.



• Анализ стиля вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности.



• Функция "сервисный центр" обозначит на карте авторизованные центры Volkswagen поблизости и предоставляет возможность записаться на обслуживание.



• В случае неисправности у клиента в один клик появляется доступ к службе помощи на дороге или горячей линии Volkswagen. Также в приложении можно узнать, что означает любая загоревшаяся на дисплее сигнальная лампочка.



• Поиск автомобиля на месте парковки с помощью функции геолокации (актуально на больших паркингах в мегаполисах).



Volkswagen Polo CONNECT предлагается с несколькими двигателями: 90-сильным в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильным в паре с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач, а также силовым агрегатом мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-МКП или 7-АКП.



Интерьер новой модификации дополнен тканевой обивкой сидений Cushion с обновленной цветовой гаммой, кожаной обивкой мультифункционального спортивного рулевого колеса, рычага ручного тормоза и переключателя КПП, декоративными вставками Dark Illusion, задними сиденьями, складываемыми в пропорции 60:40.



Polo CONNECT оснащается следующими элементами функционального оборудования: аудиосистема R 340 с камерой заднего вида, интерфейс для смартфонов AppConnect (CarPlay, Android Auto, Mirrorlink), центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений и форсунок омывателя, круиз-контроль и автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции (для версий 125 л.с.). Опционально для модели предлагаются 15-дюймовые легкосплавные диски Estrada, светодиодные фары, пакеты оборудования "Комфорт", "Спорт" и "Безопасность".



Polo является одной из самых популярных моделей марки Volkswagen с момента выхода на рынок. Версия CONNECT производится специально для России на заводе "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" в Калуге.

В марте 2019 года Polo был включен в государственную программу льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль", что позволяет определенным категориям граждан* получить субсидию на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости авто на покупку в кредит автомобиля Polo, стоимостью до 1 000 000 рублей.

*Сроки действия и условия участия в акции уточняйте по тел. 23-00-00

ООО "АлтайЕвроМоторс"

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