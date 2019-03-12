Новый вид динозавра, существовавший 125 млн лет назад, открыли ученые университета Новой Англии, сообщает "Мир 24" со ссылкой на Phys.org.

Его назвали галеонозавром. Основанием к этому послужило сходство формы челюстей травоядного с корпусом парусного галеона.

Ростом он был примерно с кенгуру-валлаби. На этом его сходства с животным не заканчиваются.

Так, у галеонозавра были очень мощные задние лапы. Поэтому они быстро бегали, считают ученые.

Примечательно, что за последнее время это уже пятый новый вид орнитоподов (травоядных динозавров), открытый в Австралии.

Это говорит о том, что данная территория отличалась очень большим разнообразием травоядных, уверены исследователи.