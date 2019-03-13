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Новый детсад в барнаульском в квартале 2023 откроют в срок, к концу года

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Стройку проверили чиновники администрации Барнаула

Фото: Александра Черданцева / Amic.ru

Новый детский сад в квартале 2023 (район Южного Власихинского проезда) будет достроен в срок и сдан в эксплуатацию до конца 2019 года. В феврале 2019 года на соседнем участке началось строительство школы. Ход работ на объекте во вторник, 12 марта, проверили представители городской администрации.

"Работы ведутся хорошими темпами, отставания от графика нет. По контракту работы на садике должны закончиться к декабрю 2019 года", – сообщил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.

Начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула Светлана Чаузова добавила, что стоимость объекта 240 млн рублей, уже освоено 40 млн. Строить объект начали в сентябре 2018 года.

Детский сад уже имеет адрес – проезд Южный Власихинский, 40. Он рассчитан на 330 малышей, в том числе 160 мест для детей до трех лет. Особенность садика как раз в том, что в нем будут ясельные группы.

"В начале апреля заканчиваем строительно-монтажные работы, в конце апреля поднимаем кровлю, с 1 мая начнем отделочные работы, июнь-июль – благоустройство", – рассказал руководитель компании-подрядчика ООО "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.

Школа на 550 мест строится по соседству, на Шумакова, 78. Строительство только началось, выполнены работы по разработке котлована, заканчивается забивка свай. Сдан объект будет в 2020 году. 

Также в текущем году будут сданы последние два многоквартирных дома в квартале 2023.

Сергей Демин напомнил, до конца 2019 года в Индустриальном районе будет построено пять новых детских садов: кварталы 2006а (ул. Ускова, 29), 2009а (ул. Ускова, 38), 2011 (ул. Взлетная, 54), 2023 (пр. Южный Власихинский, 40) и село Власиха (ул. Первомайская, 57). Все строятся по федеральной программе, и основная часть средств приходит из Москвы, десятая часть – деньги из краевого и городского бюджетов.  

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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