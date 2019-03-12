Потребности экономики Алтайского края учтут при подготовке госслужащих

Правительство Алтайского края и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) будут сотрудничать в сфере переподготовки государственных и муниципальных служащих с учетом потребностей экономики региона. Во вторник, 12 марта, губернатор Виктор Томенко и ректор академии Владимир Мау подписали соответствующее соглашение.

Как пояснил глава региона, соглашение регламентирует партнерские отношения, организует порядок взаимодействия между краевыми властями и руководством учебного заведения.

"Подразумевается, что мы относимся друг к другу по-партнерски, организуем совместную работу. Например, если речь идет о формировании программ подготовки специалистов по тем или иным направлениям, представители органов власти принимают активное участие в формировании этих программ, формулируют свои представления, доводят те потребности, которые, по мнению властей, существуют в отдельных секторах экономики или социальной сферы. Или по поводу тех компетенций, которые требуются людям, приходящим на государственную и муниципальную службу. С другой стороны, сотрудники алтайского филиала принимают активное участие в деятельности органов исполнительной и местной власти. Скажем, в работе экспертных комиссий, в различных коллегиальных органах, где мы рассматриваем вопросы, связанные с подбором кадров. Сотрудники органов исполнительной власти наших учреждений сегодня будут привносить практическую составляющую, чтобы процесс обучения был приближен к нашей работе".

Объединение власти и науки

По словам губернатора, президент поставил задачи, которые требуют привлекать к их решению современных специалистов, владеющих современным инструментарием, современными подходами, и понимающих тенденции, которые происходят в экономике и социальной сфере. "И здесь конечно, нужно не только готовить молодежь. Каждый, кто работает на своем рабочем месте, и, казалось бы, является опытным, знающим специалистом, должен находить возможность повышать свою квалификацию", — сказал губернатор.

Владимир Мау подчеркнул, что основная задача академии — подготовка и переподготовка муниципальных служащих, поэтому большинство слушателей — взрослые люди.

"Мы рассчитываем на тесное взаимодействие в подготовке кадров и определенном консалтинге. Работа со взрослыми — это специфическая история, а подготовка команды важнее, чем подготовка конкретных чиновников", — рассказал Владимир Мау.

Александр Асмолов, директор по гуманитарной политике РАНХиГС, советский и российский психолог, политик и ученый, добавил: "Сегодня вместе объединяются власть, наука, образование, для того, чтобы выработать образ коллективного будущего, стратегию будущего в самой сложной ситуации — ситуации принятия решения. Власть, контактирующая с образованием и наукой, становится умной, прогнозирующей, ответственной".

Пространство любви к человеку

Представители Президентской академии и губернатор остались под впечатлением от материально-технической базы алтайского филиала. Виктор Томенко подчеркнул, что отсутствие традиционных барьеров, штампов произвело на него большое впечатление: "Все продумано, все сделано для того, чтобы человек непрерывно, не отвлекаясь, все время находится в контакте в общении со своими коллегами, преподавателями".

Александр Асмолов, сказал, что по-доброму завидует слушателям алтайского филиала: "Когда я вчера оказался в этом пространстве любви к человеку, у меня возникло особое чувство — чувство глубокой белой зависти. 50 лет работал в МГУ, мне бы хотелось, чтобы мои студенты, входя в аудиторию, проваливались в портал культуры".

А Владимир Мау и вовсе предложил директору Алтайского филиала РАНХиГС Игорю Панарину поделиться опытом с коллегами из Москвы: "Вчера я попросил Игоря Анатольевича приехать в несколько московских филиалов, оказать консалтинговые услуги с точки зрения организации образовательного пространства на других площадках академии".

Справка

Алтайский филиал РАНХиГС был образован в 2001 году, за это время здесь подготовили и переподготовили около 10 тысяч специалистов. Государственные и муниципальные служащие смогут повысить свою квалификацию по 37 образовательным программам.