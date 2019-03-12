В Минприроды Алтайского края ожидается назначение нового замминистра, который будет руководить управлением природных ресурсов и нормирования. Судя по структуре министерства, обозначенной на сайте ведомства, в подчинении у начальника управления природных ресурсов и нормирования находятся отделы водных, природных ресурсов, особо охраняемых природных территорий, регионального государственного экологического надзора, экспертизы и нормирования.

Как сообщает ИА "Банкфакс", этот пост может занять Александр Лукьянов-младший, сын вице-губернатора по вопросам сельского хозяйства.

При этом информагентство обращает внимание на то, что такое решение о назначении "создает предпосылки к конфликту интересов".

Дело в том, что Лукьянов-старший в структуре регионального правительства курирует, в том числе, и Минприроды, и в его прямом подчинении находится министр Владимир Попрядухин. И, как предполагает редакция "Банкфакс", если Лукьянов-младший станет ключевым замом Попрядухина, то на время отпуска, болезни или иных обстоятельств отсутствия министра, Александр Лукьянов-младший будет исполнять его обязанности.

Таким образом, на этот период времени сын по служебной лестнице окажется в непосредственном подчинении отца, что может вызвать пристальный интерес правоохранительных органов. Как говорится в сообщении информагентства, в Минприроды указали, что на пост замминистра пока никто не назначен, а Лукьянов-младший сейчас работает в старой должности в структуре ведомства. Между тем, в настоящее время Александр Лукьянов-младший занимает пост замначальника управления природных ресурсов и нормирования, начальника отдела экспертизы и нормирования. Его непосредственный руководитель, замминистра Виктор Бротцман 1 января 2019 года официально вышел на пенсию.