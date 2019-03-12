Житель Новосибирска осужден в Алтайском крае за применения насилия в отношении полицейского, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в июле прошлого года мужчина находился в одном из популярных заведений Камня-на-Оби, где изрядно выпив, начал вести себя неподобающем культурному обществу образом.

"А именно, до приезда сотрудников начал бить посуду и "справлять нужду" вне туалета. Прибывшие сотрудники полиции отделения вневедомственной охраны по г. Камень-на-Оби начали пресекать противоправные действия обвиняемого, поскольку в его действиях усматривались признаки административного правонарушения – мелкое хулиганство. Но нарушитель спокойствия, будучи недовольным действиями сотрудников полиции не только не подчинился им, но и нанес один удар кулаком в область нижней челюсти представителю власти, чем причинил последнему физическую боль и поверхностную травму нижней челюсти справа", — уточняют в прокуратуре.

Свою вину подсудимый признал в полном объеме. Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Мужчине также в течение двух лет запрещено посещение баров, ресторанов, мест распития спиртного. Приговор вступил в законную силу.