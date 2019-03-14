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Выгодный момент для покупки Polo

, ИА "Амител"
Volkswagen включен в госпрограммы льготного автокредитования

Несколько десятков лет подряд Volkswagen Polo делает жизнь своих владельцев комфортнее, удобнее и красивее.

Этот автомобиль пользуется популярностью у молодых семей: Polo обладает экономичным расходом топлива, он вместительный и надежный – зимой заведется даже в -36. Вместительный багажник открывается одним нажатием кнопки, а система шумоизоляции заботится о том, чтобы ничего не беспокоило в дороге.

Представительницы прекрасного пола тоже очень часто отдают предпочтение Volkswagen Polo, благодаря легкому паркингу и простоте управления. Сиденье водителя регулируется по высоте, рулевое колесо также можно настроить по длине и высоте.

Порадуют владельцев Polo обновленный дизайн и технологии: круиз-контроль, датчики света и дождя, обогрев всей поверхности лобового стекла, обогрев передних сидений, поворотный свет, передние и задние датчики парковки, система стабилизации. 

В марте 2019 года клиентам марки Volkswagen предоставляется возможность приобретения автомобиля Volkswagen Polo* с выгодой 10% по государственным программам автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

"Первый автомобиль" – для граждан, у которых никогда не было авто в собственности, "Семейный автомобиль" – для граждан, которые имеют двух и более несовершеннолетних детей. Программа позволяет получить субсидию на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости авто.

Программы автокредитования распространяются на автомобили стоимостью до 1 000 000 рублей, произведенные в России в 2019 году.

Приобрести автомобиль на выгодных условиях можно в салоне официального дилера Volkswagen – "АлтайЕвроМоторс".


*Volkswagen Polo является бестселлером марки с момента выхода на рынок и производится специально для России на заводе "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" в Калуге.

ООО "АлтайЕвроМоторс"
Официальный дилер Volkswagen
ул. Попова, 165
Тел. +7 (3852) 23 00 00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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