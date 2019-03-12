Стилист Сергей Зверев опубликовал в своем Instagram фотографию повестки в полицию.

Там говорится о том, что ему требуется явиться 24 апреля в отдел Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.

Там в отношении знаменитости составят административный протокол за нарушение установленного порядка проведения пикета.

Санкции статьи предусматривают до 20 тысяч рублей штрафа либо до 40 часов обязательных работ.

Незадолго до этого Зверев в социальной сети опубликовал фото, где он стоит на Красной площади с плакатом: "Против строительства завода на Байкале".

Так певец выразил свое отношение к сообщениям СМИ о возможном промышленном производстве воды из озера Байкал на продажу в Китай.

Напомним, рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области планируется построить завод по розливу питьевой бутилированной воды, которая будет поставляться в Китай. Главным инвестором проекта выступает Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян.