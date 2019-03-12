Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о наделении Следственного комитета России дополнительными полномочиями, сообщает ТАСС.

Из текста документа следует, что СК наделят возможностями проводить комплекс различных судебных экспертиз, назначенных в соответствии с УПК.

При этом ведомство возьмет на себя не только производство экспертиз, но и контроль соблюдения законности при их проведении.

Соответственно, результаты таких исследований будут приниматься в суде как доказательства без дополнительных проверок.

Уточняется, что реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования.