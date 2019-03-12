Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о наделении Следственного комитета России дополнительными полномочиями, сообщает ТАСС.
Из текста документа следует, что СК наделят возможностями проводить комплекс различных судебных экспертиз, назначенных в соответствии с УПК.
При этом ведомство возьмет на себя не только производство экспертиз, но и контроль соблюдения законности при их проведении.
Соответственно, результаты таких исследований будут приниматься в суде как доказательства без дополнительных проверок.
Уточняется, что реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования.
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