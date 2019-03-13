Среда, 13 Март, 09:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,77
€ 74,07
254857
Обь
-17см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2019Масленица-2019Мусорная реформа
Новости

100 000 рублей на свой бизнес и бесплатное обучение получат алтайские мамы

, ИА "Амител"
В рамках проекта "Мама-предприниматель" женщины получат необходимую поддержку, чтобы начать свое собственное дело

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства объявляет о старте федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства "Мама-предприниматель".

Образовательный проект "Мама-предприниматель" разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта – помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно.

Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница в каждом из городов проекта получит грант в размере 100 000 рублей от фонда "В ответе за будущее".

Тренинги в рамках программы пройдут с 08.04.2019 г. по 12.04.2019 г.  по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, Центр "Мой бизнес". Подать заявку на участие можно на сайте мойбизнес22.рф

В Алтайском крае проект проводится уже в третий раз. В прошлом году обучение прошли 35 участниц, а тенденцией проектов 2018 года стал отказ от традиционно женских видов предпринимательства в пользу социально значимых направлений. Так, к детским садам и площадкам для творчества добавились проекты специализированных школ, фитнес-залы, спортивные центры в селах, программы утилизации ТБО, производство иван-чая, строительных материалов.

"Дни учебы были переполнены информацией – важной, нужной. Мы разбирали проекты, все. Я пришла с двумя, но поняла, что один из них в настоящий момент просто несостоятелен. Нужно мыслить четко, ясно, видеть перспективу",  – рассказала Мария Кузнецова, победительница проекта 2018 года и руководитель мастерской по изготовлению светящейся тротуарной плитки.

 

 

"Счастливое материнство или успешная карьера? Многие женщины задают себе этот вопрос. Мы развиваем проект "Мама-предприниматель", чтобы дать возможность женщинам совмещать заботу о семье и самореализацию, а также научить их преодолевать страх неудачи перед открытием своего бизнеса. Менторская поддержка, новый опыт и первые успехи в развитии своего дела вдохновляют мам и помогают им почувствовать себя увереннее и счастливее", – комментирует Анна Сошинская, президент благотворительного фонда "В ответе за будущее".

 

В 2018 году проект охватил более 50 регионов. Лучшими были признаны 52 бизнес-идеи, среди них такие проекты как создание детской концептуальной одежды с национальным колоритом, студия проката карнавальных костюмов, мастерская по пошиву сценических костюмов и ростовых кукол для детских праздников и даже магазин по продаже живых тропических бабочек с функцией мини-парка. 

Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства "ОПОРА РОССИИ". Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд "В ответе за будущее". На федеральном уровне проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ. Официальным партнером мероприятия выступает Банк "Открытие". В Барнауле проект проходит при поддержке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства на площадке центра "Мой бизнес".

Представители Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства отмечают высокий интерес женщин к образовательной программе, их стремление и объективную потребность в знаниях.

"Мама-предприниматель" – востребованный и качественный обучающий продукт для женщин, которые готовы начать свое дело или желают сменить сферу профессиональной деятельности. Системное изложение материала по вопросам ведения бизнеса, практические кейсы, формирование бизнес-моделей – это все то, чему вряд ли получится научиться вне стен Фонда МСП за столько короткий срок. Три года мы администрируем эту программу на территории Алтайского края и видим результаты, которые она дает. Прошедшие обучение женщины открывают предприятия, мастерские, социальные центры, студии, входят в предпринимательскую среду, возвращаясь в Фонд за повышением своих компетенций, профессиональными консультациями, бизнес-связями", – уверен директор фонда Антон Слободчиков. 

Следите за новостями проекта "Мама-предприниматель" в социальных сетях: #мамапредприниматель, #мойбизнес22, @altfond22

Об организаторах.

Комитет по развитию женского предпринимательства "ОПОРА РОССИИ". Комитет по развитию женского предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ" ведет активную деятельность по развитию женского предпринимательства путем популяризации и внедрения эффективных механизмов поддержки, направленных на развитие действующих и создание новых проектов, реализуемых женщинами-предпринимателями. Комитет учрежден в рамках Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 3 марта 2015 года. Подробнее о деятельности Комитета по развитию женского предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ": http://womanopora.ru/

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства была создана в июне 2015 года по указу Президента РФ как единая платформа для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в России. Основной целью Корпорации является координация оказания поддержки субъектам МСП, в том числе финансовой, маркетинговой, юридической и пр., а также усовершенствование нормативно-правового регулирования в этой сфере. Корпорация осуществляет множество инициатив, направленных на развитие сектора МСП в России, таких как бизнес-навигатор, реестр субъектов МСП в России и многие другие. Так, большую популярность среди владельцев бизнеса, а также тех, кто только планирует открыть свое дело, приобрел Бизнес-навигатор МСП. С помощью ресурса можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и многое другое. Подробнее о Корпорации: http://corpmsp.ru/

Фонд "В ответе за будущее". Благотворительный фонд "В ответе за будущее" был открыт компанией Amway* в 2013 году. Одно из важнейших направлений фонда – поддержка малого предпринимательства в рамках программы "С верой в будущее". В развитие этой программы в 2013 году совместно с партнерами был инициирован проект "Мама-предприниматель", который теперь начал развиваться на принципиально новом уровне. Кроме того, фонд реализует масштабную благотворительную программу "С любовью к детям", направленную на укрепление института семьи, профилактику вторичного сиротства, оказание помощи родителям в налаживании отношений с детьми. С мая 2014 года фонд начал реализацию программы "С заботой о природе", направленной на сохранение и очистку рек и озер России. Всю информацию о фонде и его программах можно найти на сайте в-ответе-за-будущее.рф

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства. Координатор всех объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства Алтайского края, реализующий сервисную модель предоставления услуг для предпринимателей. В арсенале Фонда сегодня более 250 услуг, позволяющих решить практически любой бизнес-кейс – от открытия бизнеса до его диверсификации и вывода на международный рынок. Основой в реализации сервисной модели стало создание и обеспечение функционирования краевого Центра "Мой бизнес", объединившего на своей площадке ряд инфраструктурных объектов, включая центр поддержки предпринимательства, гарантийную организацию, центр поддержки экспорта, бизнес-инкубирования, инноваций социальной сферы, а также центр компетенций в сфере сельхозкооперации и фонд микрозаймов. "Мой бизнес" включает консолидацию и агрегацию услуг как в off-line**, так и в on-line*** формате. Обратившийся в Центр предприниматель работает с одним специалистом, который сопровождает его до момента разрешения вопроса, предоставляя ему, в том числе, и пост-сервис в виде информирования о новых продуктах и услугах. Кроме того, адресно формируется кейс по конкретной ситуации на основе прогноза развития бизнеса клиента и его потребностей. Это позволяет прогнозировать последующие обращения предпринимателя, оперативно подбирать ему подходящие продукты, нивелировать кризисные ситуации.

Банк "Открытие". Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.**** Основным акционером банка "Открытие" с долей 99,99% является Банк России, который гарантирует надежность и непрерывность деятельности банка. Банк "Открытие" входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. 1 января 2019 года завершилось присоединение "Бинбанка" к банку "Открытие". В результате объединения на рынке появился новый крупный игрок, который предлагает своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов и сервисов. Капитал объединенного банка составил 315 млрд руб. Сеть объединенного банка стала одной из крупнейших в России: 900 офисов и 6 000 банкоматов работают более чем в 250 городах 70 субъектов РФ. Активная клиентская база объединенного банка "Открытие" составляет 200 тысяч юридических лиц и 4 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Подробнее: https://www.open.ru/

*Эмвэй – прим.ред.
**Офф-лайн – прим.ред.
***Он-лайн – прим.ред.
****Прайвэт Бэнкин – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

13.03.2019 09:33
- гость -

на любой сайт работы заходишь, так там вакансий от таких мамочек в декрете завались. Куда им еще денег выделять, они так весь орифлейм скоро скупят

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
09:33
Продуктов на 50 тысяч рублей украли из кафе в Горном Алтае 0
09:24
Взыскания с малоимущих должников могут быть уменьшены 0
09:12
Бабушек и дедушек чиновников могут обязать отчитываться о доходах 3
09:04
Срыв головного мозга: правда о психических расстройствах и депрессиях на Алтае 3
08:55
Саакашвили: Порошенко готов был обменять Крым на Евросоюз 0
08:43
Средний чек россиян за один поход в магазин рекордно вырос 11
08:33
В Барнауле пройдет второй благотворительный форум "Новый взгляд" 0
08:26
Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 1
08:15
Алтайские единороссы будут курировать нацпроекты в регионе 3
08:06
Как перечислить денежные средства за границу: четыре выгодных способа 0
08:02
100 000 рублей на свой бизнес и бесплатное обучение получат алтайские мамы 1
07:50
Стало известно, на что власти Белокурихи потратили средства от курортного сбора 1
07:34
На Павловском ДОКе получили первое волокно – основу будущей плиты МДФ 0
07:19
"Раскрой" металла и опытные образцы: чем "Алтайвагон" удивил губернатора 1
07:03
Огромную элитную квартиру с видом на "Изумрудный" продают в Барнауле за 20 млн 5
06:48
Власти Алтайского края пока не планируют выпуск облигаций для покрытия дефицита 1
06:32
"Поэтический" расстрел и Гагарин в Египте: занимательные фото из мировой истории 1
06:17
Резкое потепление начинается Алтайском крае 13 марта 0
06:01
Новый детсад в барнаульском в квартале 2023 откроют в срок, к концу года 0
05:22
Глава ГИБДД выступил за штрафы при превышении на 1 км/ч 12
04:18
Результаты эксперимента профилактики ВИЧ шокировали ученых 0
03:55
Создатель WWW призвал к регулированию интернета 1
02:19
Рауфа Арашукова отстранили от должности сенатора 0
01:48
Предпенсионерам дали право получать алименты 1
00:58
Лавров обвинил США в попытке купить союзников 2
23:56
Курс евро впервые за март упал ниже 74 рублей 3
23:37
"Мужа посадили": мать девочки-"маугли" рассказала свою историю 0
23:11
Минздрав пообещал изгнать табак с российского рынка 3
22:47
Twitter запустила новую соцсеть для избранных пользователей 0
22:26
Спасенная в Москве девочка-маугли начала говорить 2
22:08
Макгрегор признался фанатам в любви после ареста 0
21:45
Чистый отток капитала из России в 2019 году удвоился 2
21:25
Одобрен законопроект о доплатах к пенсиям сверх прожиточного минимума 2
21:05
Отца четверых детей судят за истязание сыновей 3 и 4 лет в Новосибирске 0
20:49
В Рубцовске восстановили теплоснабжение сотен зданий 0
20:26
В Барнауле хотят открыть четырехзвездочный отель Radisson 2
20:08
Медведев займется проблемой завода на Байкале для экспорта воды 2
19:46
Грабитель не пощадил 8 марта продавщицу киоска в Новосибирске 1
19:21
На Алтае депутат, избивший двух женщин и подростка, не смог закрыть дело 3
19:08
Коротко о главном: самолеты на Чуйском тракте, весна на подходе и новая трасса
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 12 марта
18:40
В Барнауле отключат воду на 10 часов на пяти улицах 0
18:21
В Алтайском крае молодые сотрудники УФСИН приняли присягу 0
18:07
Рубцовчанину грозит до 8 лет колонии за взятку участковому 0
17:51
Пятерых подростков судят в Барнауле за кражу золота из квартиры своей подруги 0
17:32
В Швеции назвали Россию "проигравшей сверхдержавой" 4
17:22
Волна тепла в Алтайском крае на этой неделе может спровоцировать подтопления 0
17:14
Старинную усадьбу снесут в Барнауле ради 8-этажного здания для прокуратуры 10
17:03
В России могут запретить рекламу по воскресеньям 0
16:49
Мужчину осудили в Барнауле за кражу 28 золотых колец из церкви 2
16:34
Женщина-водитель пострадала при столкновении двух легковушек в Барнауле 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.