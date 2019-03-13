Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства объявляет о старте федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства "Мама-предприниматель".

Образовательный проект "Мама-предприниматель" разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта – помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно.

Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница в каждом из городов проекта получит грант в размере 100 000 рублей от фонда "В ответе за будущее".

Тренинги в рамках программы пройдут с 08.04.2019 г. по 12.04.2019 г. по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, Центр "Мой бизнес". Подать заявку на участие можно на сайте мойбизнес22.рф

В Алтайском крае проект проводится уже в третий раз. В прошлом году обучение прошли 35 участниц, а тенденцией проектов 2018 года стал отказ от традиционно женских видов предпринимательства в пользу социально значимых направлений. Так, к детским садам и площадкам для творчества добавились проекты специализированных школ, фитнес-залы, спортивные центры в селах, программы утилизации ТБО, производство иван-чая, строительных материалов.

"Дни учебы были переполнены информацией – важной, нужной. Мы разбирали проекты, все. Я пришла с двумя, но поняла, что один из них в настоящий момент просто несостоятелен. Нужно мыслить четко, ясно, видеть перспективу", – рассказала Мария Кузнецова, победительница проекта 2018 года и руководитель мастерской по изготовлению светящейся тротуарной плитки.

"Счастливое материнство или успешная карьера? Многие женщины задают себе этот вопрос. Мы развиваем проект "Мама-предприниматель", чтобы дать возможность женщинам совмещать заботу о семье и самореализацию, а также научить их преодолевать страх неудачи перед открытием своего бизнеса. Менторская поддержка, новый опыт и первые успехи в развитии своего дела вдохновляют мам и помогают им почувствовать себя увереннее и счастливее", – комментирует Анна Сошинская, президент благотворительного фонда "В ответе за будущее".

В 2018 году проект охватил более 50 регионов. Лучшими были признаны 52 бизнес-идеи, среди них такие проекты как создание детской концептуальной одежды с национальным колоритом, студия проката карнавальных костюмов, мастерская по пошиву сценических костюмов и ростовых кукол для детских праздников и даже магазин по продаже живых тропических бабочек с функцией мини-парка.

Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства "ОПОРА РОССИИ". Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд "В ответе за будущее". На федеральном уровне проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ. Официальным партнером мероприятия выступает Банк "Открытие". В Барнауле проект проходит при поддержке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства на площадке центра "Мой бизнес".

Представители Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства отмечают высокий интерес женщин к образовательной программе, их стремление и объективную потребность в знаниях.

"Мама-предприниматель" – востребованный и качественный обучающий продукт для женщин, которые готовы начать свое дело или желают сменить сферу профессиональной деятельности. Системное изложение материала по вопросам ведения бизнеса, практические кейсы, формирование бизнес-моделей – это все то, чему вряд ли получится научиться вне стен Фонда МСП за столько короткий срок. Три года мы администрируем эту программу на территории Алтайского края и видим результаты, которые она дает. Прошедшие обучение женщины открывают предприятия, мастерские, социальные центры, студии, входят в предпринимательскую среду, возвращаясь в Фонд за повышением своих компетенций, профессиональными консультациями, бизнес-связями", – уверен директор фонда Антон Слободчиков.

Следите за новостями проекта "Мама-предприниматель" в социальных сетях: #мамапредприниматель, #мойбизнес22, @altfond22

Об организаторах.

Комитет по развитию женского предпринимательства "ОПОРА РОССИИ". Комитет по развитию женского предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ" ведет активную деятельность по развитию женского предпринимательства путем популяризации и внедрения эффективных механизмов поддержки, направленных на развитие действующих и создание новых проектов, реализуемых женщинами-предпринимателями. Комитет учрежден в рамках Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 3 марта 2015 года. Подробнее о деятельности Комитета по развитию женского предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ": http://womanopora.ru/

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства была создана в июне 2015 года по указу Президента РФ как единая платформа для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в России. Основной целью Корпорации является координация оказания поддержки субъектам МСП, в том числе финансовой, маркетинговой, юридической и пр., а также усовершенствование нормативно-правового регулирования в этой сфере. Корпорация осуществляет множество инициатив, направленных на развитие сектора МСП в России, таких как бизнес-навигатор, реестр субъектов МСП в России и многие другие. Так, большую популярность среди владельцев бизнеса, а также тех, кто только планирует открыть свое дело, приобрел Бизнес-навигатор МСП. С помощью ресурса можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и многое другое. Подробнее о Корпорации: http://corpmsp.ru/

Фонд "В ответе за будущее". Благотворительный фонд "В ответе за будущее" был открыт компанией Amway* в 2013 году. Одно из важнейших направлений фонда – поддержка малого предпринимательства в рамках программы "С верой в будущее". В развитие этой программы в 2013 году совместно с партнерами был инициирован проект "Мама-предприниматель", который теперь начал развиваться на принципиально новом уровне. Кроме того, фонд реализует масштабную благотворительную программу "С любовью к детям", направленную на укрепление института семьи, профилактику вторичного сиротства, оказание помощи родителям в налаживании отношений с детьми. С мая 2014 года фонд начал реализацию программы "С заботой о природе", направленной на сохранение и очистку рек и озер России. Всю информацию о фонде и его программах можно найти на сайте в-ответе-за-будущее.рф.

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства. Координатор всех объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства Алтайского края, реализующий сервисную модель предоставления услуг для предпринимателей. В арсенале Фонда сегодня более 250 услуг, позволяющих решить практически любой бизнес-кейс – от открытия бизнеса до его диверсификации и вывода на международный рынок. Основой в реализации сервисной модели стало создание и обеспечение функционирования краевого Центра "Мой бизнес", объединившего на своей площадке ряд инфраструктурных объектов, включая центр поддержки предпринимательства, гарантийную организацию, центр поддержки экспорта, бизнес-инкубирования, инноваций социальной сферы, а также центр компетенций в сфере сельхозкооперации и фонд микрозаймов. "Мой бизнес" включает консолидацию и агрегацию услуг как в off-line**, так и в on-line*** формате. Обратившийся в Центр предприниматель работает с одним специалистом, который сопровождает его до момента разрешения вопроса, предоставляя ему, в том числе, и пост-сервис в виде информирования о новых продуктах и услугах. Кроме того, адресно формируется кейс по конкретной ситуации на основе прогноза развития бизнеса клиента и его потребностей. Это позволяет прогнозировать последующие обращения предпринимателя, оперативно подбирать ему подходящие продукты, нивелировать кризисные ситуации.

Банк "Открытие". Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.**** Основным акционером банка "Открытие" с долей 99,99% является Банк России, который гарантирует надежность и непрерывность деятельности банка. Банк "Открытие" входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. 1 января 2019 года завершилось присоединение "Бинбанка" к банку "Открытие". В результате объединения на рынке появился новый крупный игрок, который предлагает своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов и сервисов. Капитал объединенного банка составил 315 млрд руб. Сеть объединенного банка стала одной из крупнейших в России: 900 офисов и 6 000 банкоматов работают более чем в 250 городах 70 субъектов РФ. Активная клиентская база объединенного банка "Открытие" составляет 200 тысяч юридических лиц и 4 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Подробнее: https://www.open.ru/

*Эмвэй – прим.ред.

**Офф-лайн – прим.ред.

***Он-лайн – прим.ред.

****Прайвэт Бэнкин – прим.ред.