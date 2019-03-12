Преступники, занимавшиеся кражами дорогостоящих автомобилей на территории Барнаула, получили реальные сроки, сообщили в краевой прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточняют, что в период с октября 2015 года по январь 2016 года преступной группой были совершены кражи автомобиля Toyota Land Cruiser и двух автомобилей Lexus.

Охранные системы люксовых машин отключались одним из участников преступной группы с помощью специального сканирующего устройства, после чего двигатель автомобиля приводился в рабочее состояние.

В то время, как один из обвиняемых, производил указанные манипуляции, другой участник группы наблюдал за окружающей обстановкой и сопровождал автомобили от места хищения.

"Все автомобили осужденными перегонялись в другой населенный пункт, где разбирались на части и в дальнейшем продавались в другом регионе", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Злоумышленников приговорили к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на срок шесть лет со штрафом в размере 400 тысяч рублей.