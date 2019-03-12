Росстат подсчитал, сколько людей умерли на тысячу населения в каждом из регионов России в 2018 году, сообщает "Российская газета".

По результатам подсчета выяснилось, что самая низкая смертность в стране на Кавказе и Севере.

Абсолютными лидерами стали Чечня (4,2 человека из тысячи) и Дагестан (4,8).

Также ниже восьми наблюдаются показатели в Кабардино-Балкарии (7,8), Якутии (7,8) и Тюменской (7,9) области.

ТОП-5 с худшими показателями в России составили Псковская (16,8), Тверская (16,8), Новгородская (16,5), Ивановская (16) и Владимирская (15,8) области.

Эксперты называют наиболее значимым фактором, влияющим на эти показатели, долю людей пожилого возраста.