Многомиллионный долг по заработной плате перед 352 сотрудниками "Иткульского спиртзавода"погасило руководство предприятия, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Правоохранители выяснили, что задолженность по выплате заработной платы в размере более 6,4 миллиона рублей, образовалась за январь 2019 года.

"В адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, которое рассмотрено и удовлетворено. Прокурором района инициировано привлечение руководителя предприятия к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Материалы находятся на рассмотрении", — добавляют в ведомстве.

В данный момент задолженность погашена в полном объеме.

Напомним, что ситуация на "Инткульском спиртзаводе" вызывает опасения на краевом уровне. Дело в том, что у предприятия возникли проблемы не только с выплатой заработной платы, но и с долгами пред банками.