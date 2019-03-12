В Минтруде рассказали об изменениях на рынке труда России, сообщает RT.

Как выяснилось, наибольший переизбыток среди квалифицированных кадров наблюдается у офисных работников.

Так, в сфере бизнеса и администрации число безработных превышает общее количество вакансий.

Виной тому стереотипное мнение, что быть офисным работником – престижно, считают эксперты.

В результате слишком многие пошли учиться на "белых воротничков", а в результате вышли на рынок, где куча таких же безработных специалистов.

"В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти, – констатировал начальник Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. – А людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придется сложно".