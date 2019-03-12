В Минтруде рассказали об изменениях на рынке труда России, сообщает RT.
Как выяснилось, наибольший переизбыток среди квалифицированных кадров наблюдается у офисных работников.
Так, в сфере бизнеса и администрации число безработных превышает общее количество вакансий.
Виной тому стереотипное мнение, что быть офисным работником – престижно, считают эксперты.
В результате слишком многие пошли учиться на "белых воротничков", а в результате вышли на рынок, где куча таких же безработных специалистов.
"В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти, – констатировал начальник Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. – А людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придется сложно".
Комментарии
"В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти,
и где они будут работать?
Какой-то неумелый пиар престижности тех колледжей. Вакансии и достойная оплата труда (желательно по мировым меркам) и люди сами побегут учиться на специальности. А так да доказывайте, что в офисе не престижно, особенно в офисе МСК, Питера или НСК.
12.03.2019 15:35
- гость -
сказали же, что расти будет только спрос. Работать им будет по прежнему негде
аааа.. терь ясно