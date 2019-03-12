Бывший руководитель Диагностического центра Алтайского края Владимир Лещенко назначен заместителем главы регионального Минздрава.

В пресс-службе министерства уточняют, что распоряжение о его назначении на данный пост подписал губернатор Виктор Томенко. К исполнению обязанностей Владимир Лещенко приступил с 11 марта 2019 года.

Владимир Алексеевич Лещенко окончил Алтайский государственный медицинский институт в 1984 году по специальности "лечебное дело". В 1999 году окончил Алтайский государственный университет по специальности "юриспруденция". В 2009 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности "финансы и кредит".

Медицинскую карьеру начал врачом-хирургом Барнаульской больницы скорой медицинской помощи. С 1987 года назначен главным врачом ЦРБ Смоленского района. С января 2001 года его перевели на должность главного врача Станции переливания крови Бийска. С ноября 2002 года и до января 2016 года являлся руководителем КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края". С 2016 по 2017 год руководил КГБПОУ "Барнаульский базовый медицинский колледж", а с 2017 по 2018 год был заместителем министра здравоохранения Республики Алтай.

Кроме этого, в свое время он являлся депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания, заместителем председателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС, секретарем Медицинской палаты Алтайского края, членом Правления общественной организации Красный Крест, членом правления Ассоциации диагностических центров России и стран СНГ.