Министерство сельского хозяйства разработало программу комплексного развития села, сообщает "Российская газета".

В общей сложности в реализацию проекта планируется вложить 1,38 трлн рублей. Предполагается, что это позволит повысить благосостояние местных жителей.

Сейчас средние доходы городского населения на 32% выше, чем у сельского. Программа признана уменьшить неравенство.

Планируется, что к 2025 году селяне будут зарабатывать меньше, чем горожане уже на 25%.

Основная ставка будет сделана на поддержку региональных проектов, которые могут быть представлены на конкурс как муниципалитетами или компаниями, так и инициативными группами граждан.

Еще одним значимым для граждан пунктом станет льготная сельская ипотека. Согласно проекту, ее годовая ставка не превысит 1%.