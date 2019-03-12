Министерство сельского хозяйства разработало программу комплексного развития села, сообщает "Российская газета".
В общей сложности в реализацию проекта планируется вложить 1,38 трлн рублей. Предполагается, что это позволит повысить благосостояние местных жителей.
Сейчас средние доходы городского населения на 32% выше, чем у сельского. Программа признана уменьшить неравенство.
Планируется, что к 2025 году селяне будут зарабатывать меньше, чем горожане уже на 25%.
Основная ставка будет сделана на поддержку региональных проектов, которые могут быть представлены на конкурс как муниципалитетами или компаниями, так и инициативными группами граждан.
Еще одним значимым для граждан пунктом станет льготная сельская ипотека. Согласно проекту, ее годовая ставка не превысит 1%.
Комментарии
Поздно Тетя
не ну конечно! неравенство между городом и деревней 32%. что нужно сделать? отобрать у города деньги и доходы. вот тогда все будут в горе... ой в радости. На сколько я помню в колхозах с работой проблема была, а не с жильем, не? какого х-на вы взялись тараканов травить, если дом сгорел!?
Чиновники из минсельхоза, Вы когда последний раз на селе были? Опуститесь с небес на землю!!!!! Села вымирают не потому, что там жилья нет, а потому что работы нет! Еще, наше правительство пытается всякими поборами обложить тех, кто работает на своих огородах и продает свою продукцию, что бы хоть как то выжить!