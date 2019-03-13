На Павловском ДОКе получили первое волокно – основу будущей плиты МДФ

Специалисты Павловского деревообрабатывающего комбината (Алтайский край, с. Павловск) получили первое волокно. Это основа будущей плиты МДФ, производство которой будет запущено в марте 2019 года. В ближайшие дни планируется выпуск еще нескольких партий волокна. Повторный процесс необходим для того, чтобы произвести настройку оборудования.

На этой неделе на Павловском ДОКе запланирован новый пуск энергетического центра (первый состоялся 1 марта), в начале следующей недели специалисты подадут волокно в сушильную трубу, в воздушный сепаратор и в бункер формовочной станции. Волокно зайдет в цех, но не будет подаваться на линию. Таким образом происходит настройка оборудования и его очищение с помощью сырья.

Напомним, Павловский ДОК – это мощный завод-утилизатор отходов производства – щепы, опилок, низкосортной древесины. При этом комбинат будет производить высококачественный продукт – плиты МДФ. "Алтайлес" вложил в проект 6 млрд рублей. Планируется, что с запуском комбината налоговые отчисления компании составят порядка 1,5 млрд рублей. Параллельно в с. Павловск Павловского района идет строительство поселка для будущих сотрудников комбината. Всего на Павловском ДОКе будет работать 191 человек.