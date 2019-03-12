По факту угонов возбуждены уголовные дела / Фото: 22.мвд.рф

Угонщика отечественных автомобилей задержали полицейские в Новоалтайске, сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, накануне ночью местный житель 1990 года рождения, разбив стекло передней двери, проник в салон автомобиля ГАЗ-24, завел двигатель оставленным в замке зажигания ключом и уехал.

"Проехав несколько десятков метров, машина застряла в снегу. Оставив транспортное средство, злоумышленник скрылся. На следующий день сотрудники полиции установили его личность и задержали", – указывают в ведомстве.

Молодой мужчина признался в содеянном. Также установлено, что несколько дней назад он также неправомерно завладел автомобилем ВАЗ-2107.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.