Популярная украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, призналась, что на Евровидении-2019 будет болеть за Россию, сообщает lenta.ru со ссылкой на УНИАН.

Такое решение исполнительница объяснила своими отношениями с Сергеем Лазаревым.

"У нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать", — аргументировала Корсун.

Также Maruv признала, что разочаровалась в конкурсе и больше не собирается выдвигать свою кандидатуру для участия в нем.

Напомним, Maruv победила в национальном отборе на Евровидение-2019, но не попала на музыкальный конкурс.

Дело в том, что исполнительницу "уличили" в том, что она проводит гастроли с концертами по России.

В связи с этим национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась принимать решение об участии Maruv, пока она не откажется от выступлений в РФ.

В результате, ни Корсун, ни другие исполнители не захотели представлять Украину на кабальных условиях.

"Теоретически, меня могут заставить плясать на дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен", — сказала по этому поводу Maruv.