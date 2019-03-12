Популярная украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, призналась, что на Евровидении-2019 будет болеть за Россию, сообщает lenta.ru со ссылкой на УНИАН.
Такое решение исполнительница объяснила своими отношениями с Сергеем Лазаревым.
"У нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать", — аргументировала Корсун.
Также Maruv признала, что разочаровалась в конкурсе и больше не собирается выдвигать свою кандидатуру для участия в нем.
Напомним, Maruv победила в национальном отборе на Евровидение-2019, но не попала на музыкальный конкурс.
Дело в том, что исполнительницу "уличили" в том, что она проводит гастроли с концертами по России.
В связи с этим национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась принимать решение об участии Maruv, пока она не откажется от выступлений в РФ.
В результате, ни Корсун, ни другие исполнители не захотели представлять Украину на кабальных условиях.
"Теоретически, меня могут заставить плясать на дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен", — сказала по этому поводу Maruv.
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