По факту ДТП проводится проверка / Фото: vk.com/incident22

Женщина-водитель пострадала в результате столкновения двух легковых автомобилей в Барнауле 12 марта.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла утром 12 марта в районе дома №305 по улице Юрина. Известно, что мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем Ford Mondeo, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением женщины 1984 года рождения.

В результате аварии пострадала автоледи. Ей была оказана медицинская помощь, не госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.