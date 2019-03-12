Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ТВ и радио по воскресеньям сегодня, 12 марта, сообщает "Парламентская газета".

С соответствующей инициативой выступили депутаты ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым.

Авторы документа аргументируют необходимость его принятия тем, что реклама навязывает людям потребительские ценности и портит впечатление от просмотра фильмов и передач.

"Реклама формирует в России общество потребления, внушая, что основной целью человеческой жизни является приобретение дорогостоящих вещей, отодвигая духовные и культурные ценности на второй план", – гласит пояснительная записка.

Особенно акцентируется внимание на том, что по воскресеньям дети находятся в доме, и их восприимчивая психика подвергается воздействию установок маркетологов с экранов ТВ и колонок радиоприемников.

Чтобы обезопасить здоровье малолетних зрителей, предлагается запретить рекламные ролики на телевидении и радио с 6 утра до полуночи.