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Алтайские единороссы будут курировать нацпроекты в регионе

, ИА "Амител"
Каждый проект получит депутата-куратора
Александр Романенко: Наши избиратели не должны ждать результата годами/Фото: altai-ter.er.ru

Александр Романенко: Наши избиратели не должны ждать результата годами/Фото: altai-ter.er.ru

Депутаты всех уровней от партии "Единая Россия" станут кураторами всех национальных проектов, которые будут реализованы в Алтайском крае. Такое решение приняли члены президиума регионального политсовета, сообщил секретарь реготделения Александр Романенко.

"На месте работу по контролю над тем, как реализуется нацпроект, будут осуществлять депутаты местного уровня. Их коллеги в краевом парламенте будут аккумулировать информацию, собранную с мест, в рамках своей работы на округах, встреч с избирателями, приемов граждан в региональной приемной. Кроме того, краевые депутаты смогут оперативно принимать необходимые меры для повышения эффективности тех или иных работ на уровне региона", – рассказал Романенко.

Также к работе подключатся депутаты Госдумы от партии. Они также будут посещать объекты, проводить на местах встречи с гражданами, представителями региональной и местной власти.

По словам Александра Романенко, в задачи депутатов будет входить контроль хода работ, сбор предложений, оценок, мнений людей о том, что происходит на территории, как, на их взгляд, идет работа по нацпроекту.

"На реализацию многолетних национальных проектов региону выделяются значительные финансовые средства. Они будут направлены в муниципалитеты на осуществление работ на самых различных объектах. Эти средства из бюджета, и наши избиратели не должны ждать результата годами. Каждый житель вправе знать, что будет сделано в его населенном пункте и в какие сроки. Где-то это будут средства на строительство нового объекта, скажем, спортивного, в другом муниципалитете – закупка нового оборудования в больницу, или сельский клуб, в третьем – на строительство дороги или мероприятия по улучшению жилищных условий. Территорий у нас много и нужды везде разные. И здесь, главное – донести до людей информацию о работе нацпроекта на их территории и получить оценку того, что сделано", – считает глава реготделения.

Напомним, в 2019 году Алтайский край из 67 федеральных программ, реализуемых в стране в рамках нацпроектов, примет участие в 52. И партия "Единая Россия" в регионе взяла на себя контроль над их реализацией.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.03.2019 08:45
- гость -

Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий выплачивать алименты безработным предпенсионерам, которые остались без средств к существованию.

Содержать предпенсионеров (женщин и мужчин, достигших 55 лет и 60 лет соответственно) будут их дети. На алименты также смогут рассчитывать «нуждающиеся в помощи» бывшие супруги, достигшие предпенсионного возраста, следует из закона.

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13.03.2019 09:26
- гость -

Воры будут контролировать воров!?

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13.03.2019 09:28
- гость -

И таки правильна... Нельзя к кормушке чужаков подпускать....

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