Волна тепла, которая придет в Алтайский край в ближайшие дни, может спровоцировать подтопление низменных участков, предупреждают в ГУ МЧС по региону.

"По прогнозам синоптиков 13-14 марта на территории края ожидается повышение дневных температур до +13 градусов. Возможно подтопление склоновыми и талыми водами низменных участков. Снеготаяние еще до вскрытия рек может доставить неприятностей как жителям сельской местности, так и горожанам. Как правило, подтапливаются дворовые территории, гаражи и подвалы. В таких случаях угрозы жизни и здоровью людей не бывает, но вода может нанести вред инфраструктуре и имуществу граждан", — подчеркивают в экстренном ведомстве.

До начала потепления и обильного снеготаяния населению рекомендуют вывезти снег из дворов, а также очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба.

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"Следите за прогнозами погоды и не игнорируйте рекомендации специалистов. Уточните и держите под рукой номер телефона управления по делам ГО и ЧС при администрации вашего муниципалитета, телефон единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета и старосты населенного пункта", — добавляют в МЧС.