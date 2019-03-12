Аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен высказался по поводу превосходства России над другими государствами в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает lenta.ru.
Он выразил мнение, что активное развитие защитных технологий, позволяющее вывести из строя и уничтожить электронику противника – это средство для нивелирования отставания от западных держав в остальных областях военного дела.
"Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего", – заявил Кьеллен.
По его словам, РФ продолжает пользоваться наработками СССР и совершенствовать их, но вскоре этот технологический задел исчерпается.
Он предположил, что россияне продолжат развивать эти же области вооружения, но скорость развития будет постоянно снижаться.
Комментарии
проиграть бой, чтобы выиграть войну, не так страшно.
Спасибо вам ГМС и ЕБН, за развал и нулевой вариант.
Все воюем, пахать некому