Аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен выказался по поводу превосходства России над другими государствами в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает lenta.ru.

Он выразил мнение, что активное развитие защитных технологий, позволяющее вывести из строя и уничтожить электронику противника – это средство для нивелирования отставания от западных держав в остальных областях военного дела.

"Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего", — заявил Кьеллен.

По его словам, РФ продолжает пользоваться наработками СССР и совершенствовать их, но вскоре этот технологический задел исчерпается.

Он предположил, что россияне продолжат развивать эти же области вооружения, но скорость развития будет постоянно снижаться.