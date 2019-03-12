Группа подростков в Барнауле предстанет перед судом по обвинению в краже золотых украшений из дома своей подруги, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Возраст обвиняемых 16-17 лет. Им инкриминируют незаконное проникновение в жилище, кражу, а также незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере.

Согласно версии следствия, в январе прошлого года на новогодние каникулы из Москвы в Барнаул приехала несовершеннолетняя девушка. "В связи с тем, что ранее ее семья длительное время проживала в краевом центре и имеет в собственности жилье, девушка перед отъездом пригласила друзей в родительскую квартиру. Один из подростков увидев дубликат ключей от входной двери, незаметно положил их в карман. Затем в течение месяца он совместно со своими несовершеннолетними знакомыми проводили свободное время в данной квартире. В один из дней января обвиняемые обнаружили сейф и, вскрыв его, похитили золотые изделия на общую сумму более 300 тысяч рублей, принадлежащие матери девушки", – добавляют в СКР.

Помимо этого была доказана причастность двух подростков к незаконному обороту наркотических средств.

Свою вину молодые люди признали. Уголовное дело направлено в суд.