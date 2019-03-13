Власти Алтайского края не планируют выпуск облигаций для погашения государственного долга, который за последние пять лет показал минимальное значение. Об этом сообщил председатель комитета регионального Заксобрания по бюджету и налогам Владимир Устинов в ходе интернет-конференции во вторник, 12 марта.

"Использовать займы у населения с помощью облигаций для покрытия дефицита краевого бюджета пока не планируется", – сказал он.

По словам Устинова, на 1 января 2019 года государственный долг составил 1,934 млрд рублей. Таким же он остался и на 1 марта.

Для сравнения: на 1 января 2015 года госдолг составлял 2,039 млрд рублей, на 1 января 2016 года – 2,442 млрд рублей, на 1 января 2017 года – 2,198 млрд рублей, на 1 января 2018 года – 2,01 млрд рублей.